Nachdem Kanzler Merz in den vergangenen Wochen nicht müde wurde, über die vermeintliche Faulheit der Deutschen zu lamentieren, hat die Bundesregierung nun einen Schritt gewagt, der einen Anreiz dafür schaffen könnte, mehr zu arbeiten. Die Nationale Tourismusstrategie sieht vor, die Arbeitszeitregelungen auf das europäische Mindestmaß aufzuweichen. Der DGB sieht darin einen Angriff auf den Acht-Stunden-Tag. Im Gegenzug soll die größere Flexibilität bei Arbeitszeiten mit einer Steuerbefreiung auf Überstundenzuschläge oder Prämien belohnt werden. Das wiederum geht der IHK nicht weit genug. Sie fordert eine generelle Abgabenbefreiung von Überstunden. Beide Seiten haben recht mit ihrer Kritik.