Wer wilde Wasser nach einer langen Trockenzeit brausen sehen will, sollte am Gründonnerstag die Stadt Brotterode-Trusetal ansteuern. Auf halber Strecke zwischen beiden Ortsteilen liegt der im 19. Jahrhundert von Menschenhand geschaffene Wasserfall, der sich gegen 15 Uhr in Bewegung setzen wird.