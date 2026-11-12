Vertreterinnen und Vertreter aus Tourismus und Politik nutzten am Dienstag bei der Mitgliederversammlung des Tourismusregion Coburg.Rennsteig e. V. im Hotel Alte Mühle in Rödental die Gelegenheit, um gemeinsam auf die Entwicklungen des vergangenen Jahres zurückzublicken und mit der Verabschiedung des neuen Tourismus- und Marketingkonzepts die strategische Grundlage für die kommenden Jahre in der länderübergreifenden Region zu stellen.