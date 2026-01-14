Google muss es ja wissen. Fragt man die Suchmaschine, ob Thüringen Wanderland Nummer 1 in Deutschland sei, antwortet die mittlerweile mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Maschine: „Ja, Thüringen wird oft als Wanderland Nummer 1 in Deutschland bezeichnet.“ Als Gründe nennt sie den „berühmten Rennsteig“, das „dichte Netz zertifizierter Wege“ sowie die „Gipfel- und Aussichtstour“ am Inselsberg bei Bad Tabarz, die 2022 zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt worden war. All das untermauere Thüringens „starke Position im Wandertourismus“, so die Google-KI.