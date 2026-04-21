Die Ausbildung von Suhler Interessenten zu zertifizierten Gästeführern wird ab sofort von der CCS GmbH aus Eigenmitteln finanziell bezuschusst. Konkret übernimmt die Touristik-Abteilung die Hälfte der für einen Lehrgang anfallenden Kosten in Höhe von 650 Euro. Eine entsprechende Entscheidung wurde nach Diskussion im Kulturausschuss jetzt nach einem Vorstoß der Fraktion Freie Wähler/Grüne im Februar-Stadtrat getroffen. Damit, so sieht es Fraktionschef Frank Keiner sei der Antrag seiner Fraktion obsolet und werde zurückgezogen.