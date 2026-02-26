Oberhof möchte seinen Gästen etwas bieten. Dafür hat man schon einiges getan in dem Wintersportort, künftig soll es noch mehr werden. Mehr Veranstaltungen, mehr Wanderwege, mehr digitale Infos. Dieses Mehr für die Gäste kostet aber auch mehr Geld, weshalb die Stadt den Tourismusbeitrag erhöhen möchte, den Gewerbetreibende und touristische Anbieter in Oberhof bezahlen. Die Entscheidung darüber fiel in der jüngsten Stadtratssitzung.