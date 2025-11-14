Für Touristiker sind Übernachtungszahlen alles. Denn sie zeigen, wie viele Menschen es so in die Region zieht, um mal die Seele baumeln zu lassen. An ihnen misst man gerne auch den Erfolg des eigenen Marketings. So gesehen sind 927 602 Übernachtungen eine stolze Zahl. Zusammengezählt 2024 in der Region Coburg-Rennsteig. Sebastian Straubel, Coburger Landrat und Vorsitzender des regionalen Tourismusverbands, spricht gelegentlich der jüngsten Mitgliederversammlung am 13. November im Waffenroder Ferienpark Auenland von einer „guten Entwicklung“. Lobt insbesondere die steigenden Übernachtungszahlen in Rodach und Masserberg – wo Heilklima und Kur eine besondere Rolle spielen. Spricht vom „wichtigen“ digitalen Marketing. Und sagt aber auch: Es gibt Probleme.