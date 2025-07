Wer auf den Haderholzstein kraxeln, den Haderholzgrund erkunden oder etwas zu der Tennelbergschanze wissen will, sollte sich an Dieter Ullrich wenden. Der 77-Jährige kennt gefühlt jeden Winkel in der Seligenthaler Flur, jeden Brunnen, jede Bank. Das beweist er eindrucksvoll oben am Tambacher Feld.