Bürgermeister Torsten Widder klammert sich fest. Denn diese Einweihung am Freitagvormittag ist eine etwas wackelige Angelegenheit. Mit der Hebebühne geht es für ihn, wie er sagt, in schwindelerregende Höhen. Eingeweiht werden an diesem Tag die zwei neuen Werbeflächen an der Giebelwand der Tourist-Information in der Louis-Anschütz-Straße 12.