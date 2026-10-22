Tourismus: Wohin im Urlaub? Erfurter Reisemesse mit vielen Ausstellern

Radreise oder Kreuzfahrt?

Eine Halle sei internationalen Reisezielen, aber auch Urlaubs- und Ausflugsziele in Deutschland und Thüringen gewidmet. Das Spektrum reicht nach Angaben der Veranstalter von Rad- und Wanderreisen, Familienferien in den Bergen oder am Meer bis zu Kreuzfahrten und Kulturreisen. Mit Hilfe von VR-Brillen könnten digitale Eindrücke Reisen nach Lappland im Norden Europas gewonnen werden. Vorschläge in Deutschland seien beispielsweise Ferien auf dem Hausboot auf der Müritz, oder Landurlaub bei Bauern in Sachsen.