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Tourismus Wohin im Urlaub? Erfurter Reisemesse mit vielen Ausstellern

In ein überdimensioniertes Reisebüro verwandelt sich das Messegelände in Erfurt Ende Oktober. Die Messe Reisen & Caravan erlebt ihre 35. Auflage in der Thüringer Landeshautstadt.

Tourismus: Wohin im Urlaub? Erfurter Reisemesse mit vielen Ausstellern
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Es ist die 35. Auflage der Reisemesse in Erfurt. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Eine Messe für Menschen mit Fernweh: Reiseziele und -regionen sowie eine Vielzahl touristischer Angebote offeriert die Messe Reisen & Caravan Ende Oktober in Erfurt. Mehr als 300 Aussteller seien bei der Jubiläumsmesse vom 29. Oktober bis 1. November auf dem Messegelände der Thüringer Landeshauptstadt dabei, teilte die RAM Regio Ausstellungs GmbH als Veranstalter mit. Die Reisemesse erlebe in diesem Jahr ihre 35. Auflage. Allein zwei Messehallen seien dem Bereich Caravan und Reisemobile vorbehalten. 

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Gezeigt würden Modelle verschiedener Hersteller sowie Zubehör. Bei Neuentwicklungen gebe es einen Trend zu mehr Wohnkomfort auf kleinem Raum. Messebesucher könnten in den mobilen Unterkünften quasi Probewohnen oder sich bei einem "Tüftlertreff" Anregungen von erfahrenen Praktikern für den Um- und Ausbau ihres Fahrzeugs holen. 

Radreise oder Kreuzfahrt?

Eine Halle sei internationalen Reisezielen, aber auch Urlaubs- und Ausflugsziele in Deutschland und Thüringen gewidmet. Das Spektrum reicht nach Angaben der Veranstalter von Rad- und Wanderreisen, Familienferien in den Bergen oder am Meer bis zu Kreuzfahrten und Kulturreisen. Mit Hilfe von VR-Brillen könnten digitale Eindrücke Reisen nach Lappland im Norden Europas gewonnen werden. Vorschläge in Deutschland seien beispielsweise Ferien auf dem Hausboot auf der Müritz, oder Landurlaub bei Bauern in Sachsen.

Bei der Vorstellung einzelner Reiseländer, die Tradition auf der Messe hat, gehe es in diesem Jahr um Bulgarien und Tschechien. Die Thüringer Tourismus GmbH organisiert auf der Messe einen Gemeinschaftsstand für Thüringer Anbieter sowie einheimische Spezialitäten. In den Hallen seien während der Messetage wechselnde Bühnenprogramme und eine Vielzahl von Reisevorträgen geplant.

Thüringens größte Reisemesse in Erfurt hatte im vergangenen Jahr etwa 37.000 Besucher angelockt, die auch aus den umliegenden Bundesländern kamen.