Tourismus: Wohin im Urlaub? Erfurter Reisemesse mit vielen Ausstellern

Erfurt (dpa/th) - Eine Messe für Menschen mit Fernweh: Reiseziele und -regionen sowie eine Vielzahl touristischer Angebote offeriert die Messe Reisen & Caravan Ende Oktober in Erfurt. Mehr als 300 Aussteller seien bei der Jubiläumsmesse vom 29. Oktober bis 1. November auf dem Messegelände der Thüringer Landeshauptstadt dabei, teilte die RAM Regio Ausstellungs GmbH als Veranstalter mit. Die Reisemesse erlebe in diesem Jahr ihre 35. Auflage. Allein zwei Messehallen seien dem Bereich Caravan und Reisemobile vorbehalten.