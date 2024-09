Tourismus Wikingerschiff "Freya" dicht - Ursache fürs Sinken unklar

Das Schiff war in der Nacht zum 16. September an seinem Liegeplatz am Westufer des Chiemsees gesunken. Später was das 17 Meter lange und elf Tonnen schwere Schiff mittels Seilwinde in Richtung Ufer gezogen worden. Nach Behördenangaben waren keinerlei Gefahrstoffe in den Chiemsee gelangt.