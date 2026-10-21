Immer mal den Staus quo zu checken, ist eine sehr gute Idee. Und dass man das in der Wartburgkreisverwaltung tut, ist richtig. Angesichts des Arguments Kosten reduzieren zu müssen könnte man zwar meinen, die hohen Sozialausgaben drückten mittlerweile auch auf das Thema Tourismus. Aber: In dem Fall lohnt es womöglich wirklich, um „Altlasten“ loszuwerden beziehungsweise Geld einzusparen, wo es vielleicht wirklich unnötig ausgegeben ist oder man effektiv wenig bis nichts davon hat.