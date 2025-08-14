2027 feiert der Rhönklub Vacha sein 150-jähriges Bestehen. Zuvor will der Verein noch ein wichtiges Vorhaben umsetzen: Die Oechsenberghütte wird erweitert und soll für Wanderer komfortabler werden. Dafür gab es jetzt 40 000 Euro Fördergeld. „Das ist eines der schönsten Leaderprojekte, die wir haben“, sagt Udo Schilling (CDU), Vize-Landrat und Vorsitzender der RAG Leader, die für die EU-Förderung gesorgt hat. Ausschlagabend dafür sei, was die Rhönklub-Leute ehrenamtlich leisten – für die Region und ihre Gäste. „Deswegen ist das richtig gut angelegtes Geld“, befindet er.