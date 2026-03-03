Der Verband betont die Bedeutung der Wahrnehmung. Maßnahmen wie eine vorgeschlagene Visa-Gebühr von 250 Dollar oder Prüfungen von Social-Media-Konten würden Reisen verlangsamen und Fragen zur Willkommenskultur aufwerfen.

Die USA bleiben nach Angaben des DRV dennoch insgesamt das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen. Für den kommenden Sommer zeichnet sich jedoch eine spürbare Zurückhaltung ab: Sowohl die Vorausbuchungsumsätze als auch die Zahl der gebuchten Reisenden liegen zweistellig unter dem Vorjahr. Ein Grund dafür sind laut einer Anfang Februar erhobenen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des DRV politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Rund die Hälfte der Befragten nennt sie als Ursache.

Auch Reiseveranstalter beobachten eine zurückhaltendere Nachfrage. Nachrichten über politische Entwicklungen und die Sicherheitswahrnehmung führten bei manchen Kunden zu Unsicherheit, sagte der Dertour-Chef. Während USA-Reisen derzeit rückläufig seien, verzeichne man beim direkten Nachbarn Kanada positive Zuwächse. Langfristig erwartet er jedoch eine Erholung.

Eine ähnliche Einschätzung gibt es beim Reiseveranstalter Tui. Einige Kunden reagierten abwartend auf politische Entwicklungen oder Einreiseformalitäten, andere wichen vorerst auf alternative Fernziele wie Japan, Kanada oder Südamerika aus, sagte ein Sprecher. Viele dieser Faktoren seien jedoch vorübergehend. Zudem gebe es weiterhin eine gute Nachfrage in einzelnen Regionen der USA.