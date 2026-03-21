Die Rhön blickt auf ein insgesamt positives Tourismusjahr 2025 zurück. Zwar gingen Ankünfte und Übernachtungen leicht zurück, doch wirtschaftlich legte die Region deutlich zu. Nach Erhebungen der Landesämter für Statistik und Hochrechnungen des dwif (Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr e. V. und ist ein Tourismus‑ und Freizeitforschungsinstitut) erhöhte sich der Bruttoumsatz um 8,90 Prozent auf 1,744 Milliarden Euro.