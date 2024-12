"Der FTI-Effekt ist in Deutschland natürlich spürbar", sagte Ebel. "Er ist allerdings auch nicht so groß, wie man ihn immer vermutet hat." Denn schon vor der Pleite der bisherigen Nummer drei in Deutschland seien die Buchungszahlen dort zurückgegangen. Zudem hätten die Erstattungen durch den Reisesicherungsfonds so lange gedauert, dass viele FTI-Kunden am Ende keinen neuen Urlaub gebucht hätten.