Wann beginnen die Osterferien?

In gut zwei Wochen startet die erste Osterferienwelle (vom 7. bis 14. April) in gleich fünf Bundesländern: in Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hessen. Eine Ausnahme ist Hamburg: Dort haben die Schulkinder die Osterferien schon hinter sich.