Tourismus: Touristiker nehmen Familienbesuche in den Blick

Erfurt (dpa/th) - Familienbesuche spielen im Thüringer Tourismus eine bedeutende Rolle. Das geht aus einer Gästebefragung hervor, die die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) vorstellte. Demnach gab jeder Vierte der rund 3.700 Befragten an, für Besuche von Verwandten oder Bekannten im Freistaat zu sein. Davon hätten etwa 70 Prozent nicht auf der Couch oder im Gästezimmer, sondern in einem Hotel oder anderen gemieteten Unterkunft übernachtet. Damit generiere dieses Gästesegment Wertschöpfung in Thüringen, hieß es.