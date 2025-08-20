Tourismus: Thüringer Wald Card: Betreiber rechnen mit weiterem Wachstum

Erfurt (dpa/th) - Die Anbieter einer All-Inclusive-Gästekarte für den Thüringer Wald haben eine positive Bilanz nach einem Jahr Betrieb gezogen. "Wir sind jetzt – so, wie das System läuft – mehr als zufrieden", sagte der Projektleiter Thüringer Wald Card, Holger Jakob, der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Beherbergungsbetriebe, die die Karte ausgeben, habe sich innerhalb eines Jahres von etwa zwölf auf derzeit 32 erhöht. Und es sei absehbar, dass in den nächsten Monaten weitere Unternehmen die Karte ausgeben wollten. "Der Druck kommt von den Gästen", sagte Jakob. Es gebe immer mehr Menschen, die ihre Gastgeber im Thüringer Wald nach der Karte fragten.