Antonia Sturm, die Geschäftsführerin des Regionalverbundes Thüringer Wald, ist als Gast in die jüngste Sitzung des Kreistages Schmalkalden-Meiningen gekommen. Auf der Tagesordnung stand der Antrag, den derzeitigen Verein in die Thüringer Wald Tourismus GmbH mit Sitz in Suhl umzuwandeln. Damit versprechen sich die Akteure positive Effekte. Dazu gehören professionellere Impulse für den Tourismus, höhere Einnahmen durch Dienstleistungen an Dritte, eine größere Rechtssicherheit bei Zuwendungen aus staatlichen Beihilfen. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehört wie sieben weitere Thüringer Landkreise und die kreisfreie Stadt Suhl zu den Mitgliedern des Regionalverbundes, der Menschen zusammenbringen und die Thüringer-Wald-Region voranbringen will, der für gemeinsame Initiativen ebenso wie das regionale Marketingkonzept verantwortlich zeichnet, der sich als Dienstleister der Thüringer-Wald-Anrainer versteht und für diese Ziele Fördermittel beischafft.