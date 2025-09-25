Tourismus Thüringer Tourismusstrategie: Operation am "Grünen Herzen"

Millionen Übernachtungen, Milliarden Umsatz

Parallel zur Erarbeitung der neuen Tourismusstrategie hatte der Landtag die damalige rot-rot-grüne Landesregierung im Juni vergangenen Jahres mit der Erarbeitung einer "Mountainbike-Strategie 2030" beauftragt. Ein ähnliches Strategiepaper gibt es zur Entwicklung touristischer Angebote im benachbarten Sachsen seit 2021. Die Pläne seien mit dem Regierungswechsel allerdings "der Diskontinuität anheimgefallen" und würden nicht weiter verfolgt, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Laut Regionalverbund Thüringer Wald steige der Umsatz in dem Segment und im Sommertourismus allgemein. Es sei "stellenweise sogar eine Verschiebung vom Winter- hin zum Sommerhalbjahr erkennbar".