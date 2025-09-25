Tourismus Thüringer Tourismusstrategie: Operation am "Grünen Herzen"

Erfurt (dpa/th) - Die Fortschreibung der Thüringer Tourismusstrategie läuft offenbar langsamer als zunächst geplant. Grund dafür ist die parallele Neuausrichtung der Landesmarke für Thüringen, die derzeit in der Staatskanzlei erarbeitet werde, sagte das Thüringer Wirtschaftsministerium der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Brombeer-Koalition hatte erklärt, das Landesmarketing wieder unter dem Slogan "Grünes Herz" zusammenfassen zu wollen. Der Begriff war unter Verweis auf Thüringens zentrale Lage und Waldreichtum bereits in den 90er Jahren geprägt worden.