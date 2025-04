Dicht an dicht saßen sie am Montagabend um den großen Tisch im Sitzungssaal des Lauschaer Rathauses – die drei Bürgermeister von Neuhaus am Rennweg, Lauscha und Steinach, Uwe Scheler, Christian Müller-Deck und Udo Bätz, Ernstthals Ortsteilbürgermeisterin Kerstin Müller-Litz, dazu die Leiterinnen der Touristinformationen der Rennsteig- und der Brunnenstadt Ina Minkmar-Hennig und Loreen Jacobi, sowie mehrere Vertreter von Gewerbe, Hotel- und Gaststättenwesen und Vereinen der Glasstadt.