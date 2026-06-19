Bei der geplanten Umwandlung des Regionalverbunds Thüringer Wald e.V. in eine GmbH bleibt Steinach an Bord. Zur Sitzung am 11. Juni fasste der Stadtrat hierzu einstimmig Beschluss. Demnach ist der Bürgermeister nunmehr beauftragt, alle erforderlichen Erklärungen zum Formwechsel abzugeben. Der Stadtrat folgte mit seiner Entscheidung einer diesbezüglichen Empfehlung der Verwaltung. Demnach hat die GmbH-Gründung zum Ziel „den Tourismus in der Region zu professionalisieren und die Marktbearbeitung effizienter zu gestalten“.