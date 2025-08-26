In vielen Urlaubsregionen gehören sie längst zum Standard, in Thüringen ist sie jetzt seit etwas mehr als einem Jahr im Einsatz: Eine Gästekarte, die kostenfreie Eintritte in Freizeiteinrichtungen ermöglicht. Die All-Inclusive-Variante der Thüringer Wald Card ist von der Thüringer Wald Service GmbH mit Sitz in Friedrichshöhe entwickelt worden. Nun haben die Herausgeber erstmals Bilanz gezogen und sprechen dabei von einem Erfolg: Beherbergungsbetriebe verzeichneten mehr Übernachtungen und auch Freizeiteinrichtungen profitierten spürbar.