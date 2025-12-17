Die Idee, Schmalkalden touristisch als erste Nougatstadt Deutschlands zu positionieren, hat unter vielen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt eine rege Diskussion ausgelöst – und ein überwiegend positives Votum erhalten. In einer groß angelegten Bürgerbefragung hatten die Stadtverwaltung, die Tourist-Information und der Süßwarenhersteller Viba sweets alle Schmalkalderinnen und Schmalkalder eingeladen, ihre Meinung zu sagen und so die Zukunft ihrer Stadt aktiv mitzugestalten. Gefragt wurde zum Beispiel: „Was halten Sie von der Idee der Nougatstadt Schmalkalden?“, „Was wünschen Sie sich für unsere Stadt?“, „Welche Bedenken oder Fragen haben Sie?“, „Wie könnten wir das Thema „Nougat“ in der Altstadt sichtbarer oder erlebbarer machen?“, „Wenn Sie als Gast nach Schmalkalden kämen: Würden Sie ohne weitere Hinweise erkennen, dass Sie in einer Nougatstadt sind?“