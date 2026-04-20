Erfurt (dpa/th) - Thüringens Tourismus soll von einer YouTube-Serie profitieren. In neuen Folgen auf der Video-Plattform reisen sechs Influencer durch den Freistaat und treten bei besonderen Wettbewerben gegeneinander an.
Content Creator touren durch Thüringen und müssen Aufgaben lösen. Was hinter der Serie steckt und welche Prominenz auch dabei ist.
Erfurt (dpa/th) - Thüringens Tourismus soll von einer YouTube-Serie profitieren. In neuen Folgen auf der Video-Plattform reisen sechs Influencer durch den Freistaat und treten bei besonderen Wettbewerben gegeneinander an.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Idee für "The Creators" stammt vom Erfurter Reisefilmemacher Dennis Schmelz, wie die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) mitteilte. Die touristische Marketing- und Managementorganisation des Landes unterstützte die Produktion mit Ideen und Fachwissen zu Zielen und Aktivitäten in Thüringen sowie mit einem finanziellen Zuschuss.
Unterwegs sind die Teilnehmer etwa in Oberhof, am Hohenwarte Stausee und im Nationalpark Hainich. In der ersten Folge stellt Musiker Clueso den sechs Influencern eine Aufgabe in Erfurt.
"Formate wie "The Creators" zeigen sehr deutlich, wie sich auch die touristische Inspiration verändert", sagte TTG-Geschäftsführer Christoph Gösel. "Menschen entscheiden heute nicht mehr nur auf Basis klassischer Werbebilder, sondern lassen sich von gezeigten echten Erlebnissen und Persönlichkeiten leiten."