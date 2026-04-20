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Tourismus Neue YouTube-Influencer-Serie: Thüringen-Werbung mal anders

Content Creator touren durch Thüringen und müssen Aufgaben lösen. Was hinter der Serie steckt und welche Prominenz auch dabei ist.

Tourismus: Neue YouTube-Influencer-Serie: Thüringen-Werbung mal anders
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Sechs Menschen, die Online mit ihren Inhalten präsent sind, reisen in einer neuen YouTube-Serie durch Thüringen und machen auch Station auf der Krämerbrücke in Erfurt. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Tourismus soll von einer YouTube-Serie profitieren. In neuen Folgen auf der Video-Plattform reisen sechs Influencer durch den Freistaat und treten bei besonderen Wettbewerben gegeneinander an. 

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Die Idee für "The Creators" stammt vom Erfurter Reisefilmemacher Dennis Schmelz, wie die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) mitteilte. Die touristische Marketing- und Managementorganisation des Landes unterstützte die Produktion mit Ideen und Fachwissen zu Zielen und Aktivitäten in Thüringen sowie mit einem finanziellen Zuschuss. 

Clueso stellt Aufgabe für Erfurt

Unterwegs sind die Teilnehmer etwa in Oberhof, am Hohenwarte Stausee und im Nationalpark Hainich. In der ersten Folge stellt Musiker Clueso den sechs Influencern eine Aufgabe in Erfurt.

"Formate wie "The Creators" zeigen sehr deutlich, wie sich auch die touristische Inspiration verändert", sagte TTG-Geschäftsführer Christoph Gösel. "Menschen entscheiden heute nicht mehr nur auf Basis klassischer Werbebilder, sondern lassen sich von gezeigten echten Erlebnissen und Persönlichkeiten leiten."