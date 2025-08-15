Die Großgemeinde Floh-Seligenthal bietet ihren Gästen ein großes Wanderrevier. Ein Trail wird aber künftig wohl öfter begangen werden. Es ist die Höhnbergrunde, die am Buchborn beginnt und den nahen, als „Weg auf den Höhn“ besungenen Rennsteig, tangiert. Dafür dürfte schon das gut in den Netzportalen zu findende markante Tor sorgen, das Mitte August von Mitarbeitern des Naturparks Thüringer Wald gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde um den Beigeordneten Florian Hellenbach (FDP) übergeben wurde.