Tourismus: Mit dem Wohnmobil zur Therme und zur Gartenschau

In Bad Endbach können Besucherinnen und Besucher ihr Wohnmobil direkt an der Lahn-Dill-Bergland-Therme abstellen. Der Wohnmobilstellplatz in Herbstein liegt direkt zwischen der örtlichen Therme und dem Kurpark. Auch in Bad Soden-Salmünster ist die Spessart-Therme nicht weit vom Wohnmobilstellplatz entfernt. In Bad Sooden-Allendorf liegt der Wohnmobilstellplatz "Franzrasen" idyllisch auf einer Insel in der Werra, über 100 Wohnmobile finden dort Platz.