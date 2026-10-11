Tourismus: Mit dem Wohnmobil zur Therme und zur Gartenschau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen hat viele Kurorte - und nicht wenige von ihnen lassen sich auch mit dem Wohnmobil bereisen. Das Team des Hessischen Heilbäderverbands hat einige dieser Stellplätze in einem Reiseführer zusammengefasst:
Viele Kurbäder in Hessen lassen sich gut mit dem Wohnmobil bereisen. Oft sind Thermen und Parks nur wenige Gehminuten von den Stellplätzen entfernt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen hat viele Kurorte - und nicht wenige von ihnen lassen sich auch mit dem Wohnmobil bereisen. Das Team des Hessischen Heilbäderverbands hat einige dieser Stellplätze in einem Reiseführer zusammengefasst:
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In Bad Endbach können Besucherinnen und Besucher ihr Wohnmobil direkt an der Lahn-Dill-Bergland-Therme abstellen. Der Wohnmobilstellplatz in Herbstein liegt direkt zwischen der örtlichen Therme und dem Kurpark. Auch in Bad Soden-Salmünster ist die Spessart-Therme nicht weit vom Wohnmobilstellplatz entfernt. In Bad Sooden-Allendorf liegt der Wohnmobilstellplatz "Franzrasen" idyllisch auf einer Insel in der Werra, über 100 Wohnmobile finden dort Platz.
Auch in Bad König im Odenwald können Besucherinnen und Besucher ihr Wohnmobil in direkter Nähe zur Therme abstellen. In Willingen bietet der Stellplatz direkten Blick auf das Rothaargebirge, das Ortszentrum ist trotzdem in nur wenigen Gehminuten zu erreichen.
Auf Wohnmobil-Touristen setzen auch die elf an der Landesgartenschau (LGS) Oberhessen im kommenden Jahr beteiligten Kommunen. Dazu wurde eine Analyse erstellt, die ein Potenzial von knapp 100 zusätzlichen solcher Stellplätze in der Region ergab, wie die Geschäftsführerin des Vereins Oberhessen, Elfriede Pfannkuche, sagte.
Vorgesehen seien sowohl sogenannte Touristiker-Plätze mit etwas aufwändigerer Infrastruktur wie etwa Strom- und Wasseranschluss für längere Aufenthalte, als auch Transitplätze, auf denen Wohnmobilbesitzer in der Regel nur eine Nacht verbringen sowie Naturplätze, die sich speziell an Selbstversorger richten. Man werde möglichst viele Plätze bereits zur LGS anbieten (23. April bis 3. Oktober 2027), und zwar insbesondere an den Hauptstandorten Nidda-Bad Salzhausen, Gedern und Büdingen.