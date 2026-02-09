Aufenthaltsdauer soll höher werden

Ziel müsse es sein, die Gäste länger in Franken zu halten, sagte die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes, Angelika Schäffer. Derzeit beträgt die durchschnittliche Verweildauer 2,3 Tage. Traditionell höher ist diese im Bädertourismus, der allerdings insgesamt ebenfalls unter Druck stehe. Die Zahl der Gästeankünfte ging in den fränkischen Kurbädern wie Bad Kissingen oder Bad Staffelstein im vergangenen Jahr um 0,6 Prozent auf 804.190 zurück, die Zahl der Übernachtungen stieg dagegen auf 4,12 Millionen.