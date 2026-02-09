Ochsenfurt (dpa/lby) - Die Tourismusorte in Franken kämpfen gegen nachlassendes Interesse an Wein, Wurst und Gesang. Mehr Vinotheken und Tagesbars für Wanderer und Radler im fränkischen Weinland, gut beworbene Jubiläen wie 200 Jahre Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha, genussorientierte Flusskreuzfahrten auf dem Main sowie Städtetourismus etwa in Nürnberg sollen das Niveau zumindest stabil halten, wie der Tourismusverband Franken mitteilte. Der Verband ist ein Zusammenschluss vor allem touristisch interessierter Kommunen in der Region.