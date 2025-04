Tourismus: Kooperation vereinbart

Piko als Eyecatcher

Hier stelle Piko auch seit Eröffnung eine Eisenbahn aus. Und als Eyecatcher liegen die gerollten Bestecke auf allen Tischen in Eisenbahnwaggons. „Diese Idee fand ich schon bei meinem ersten Besuch ganz toll“, zeigt sich Rainer Landwehr begeistert. Da die bunten Wagen manchen Gästen leider so gut gefallen, dass sie sie kurzerhand mitgehen ließen, übergab der neue Piko-Chef einige Waggons zur Ergänzung an das Spiellust-Team. Gerne wolle sich der Modelleisenbahnhersteller auch in die Idee von Lutz Lange und Stine Michel einbringen, in einer vergrößerten Tourist-Info im Bahnhof regionale Spielwaren aus den Mitgliedsorten der Deutschen Spielwarenstraße zum Verkauf anzubieten. „Das ist ein sehr guter Impuls und wird unseren Flagship-Store am Firmensitz noch näher in die Stadt bringen“, so Landwehr. Den Ausbau der Tourist-Info im Bahnhof haben sich die Betreiber für dieses Jahr vorgenommen, teilen sie mit.