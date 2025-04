Tourismus: Klettern in Thüringen: Land wirbt mit Nischenangebot

Werben mit den "12 Aposteln"

Auch die aktuelle Tourismuskampagne des Landes wirbt damit, dass in Thüringen nicht nur in Hallen an künstlichen Anlagen geklettert werden kann, sondern auch in der freien Natur an Felsen. Die Kampagne wirft einen Blick auf die Felsengruppe "12 Apostel" bei Oberhof - ein bei Sportkletterern beliebtes Gebiet. "Klettern als besonders herausforderndes Angebot im Aktivtourismus steht für die Freiheit in der Natur beziehungsweise den Freiraum, den Thüringen-Touristen erleben und spüren können", sagte die Sprecherin.