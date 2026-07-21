Fast scheint es, als ginge von Vesser eine Magie aus, die Urlauber aus anderen Regionen Deutschlands immer und immer wieder anzieht und der sie sich zeitlebends nicht entziehen können. Sie kommen einfach jedes Jahr wieder in den kleinen beschaulichen Ort inmitten des einst als schönstes Tal Mitteldeutschlands gekürtem Vessertal. Nicht zwei- , dreimal – was bei einigen Reisezielen durchaus denkbar ist, um auch wirklich alle Sehenwürdigkeiten und Attraktionen erleben zu können. Auch nicht zehn- oder zwanzigmal und auch nicht dreißigmal. Nein, manche kommen tatsächlich ihr ganzes Leben, seit 50 und mehr Jahren nach Vesser. Und das in jedem Jahr, ohne Unterbrechung.