Auch in deutschen Küchen hängen viele davon. Das Geschäft mit dem "Kalender der schönen Priester" - von manchen auch "Preti Pin-Up" genannt, "Pin-Up-Priester" - läuft in Rom mit seinen vielen Millionen Besuchern so gut, dass über zwei Jahrzehnte hinweg am Konzept nicht das Geringste geändert wurde. Nur zwei, drei Monatsblätter wurden ausgewechselt. Galizia hingegen blickt vom Titel jung wie eh und je: 17 war er, als die Aufnahme gemacht wurde. Im echten Leben geht er nun auch schon auf die 40 zu.