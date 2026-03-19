Der Tourismusverein Blessbergregion wird zum 31. Dezember 2026 aufgelöst. Das ist seit ein paar Tagen beschlossene Sache. Doch warum eigentlich?
Tourismus in und um Eisfeld Verein der Blessbergregion sagt Adieu
Katja Kempter 19.03.2026 - 17:00 Uhr
Der Tourismusverein Blessbergregion wird aufgelöst. Die Verantwortlichen erklären, warum dieser Schritt unausweichlich ist und welche neuen Wege nun beschritten werden.
Der Tourismusverein Blessbergregion wird zum 31. Dezember 2026 aufgelöst. Das ist seit ein paar Tagen beschlossene Sache. Doch warum eigentlich?