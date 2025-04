Mit einem „Glückauf“ sind in Brotterode-Trusetal die ersten touristischen Einrichtungen in die neue Saison gestartet. Das Besucherbergwerk „Hühn“ hat am Samstag seine Pforten geöffnet. Die Bergwerkführer und die gesamte Mannschaft der kommunalen Tourismus GmbH freuen sich auf über viele bergbauinteressierte Gäste. Es werden wieder täglich Führungen (10.30 Uhr,13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr angeboten. Am Donnerstag ist Ruhetag. Die Saison am Wasserfall startet Ostern, aber im Café Wintersport in unmittelbarer Nähe werden bereits die Gäste bewirtet. Das Team vom Café Wintersport freut sich, seine Gäste mit abwechslungsreichen süßen und deftigen Köstlichkeiten zu verwöhnen und heißt Einheimische und Besucher herzlich willkommen.