Knapp neun Monate nach der Eröffnung hat sich das Bed & Breakfast Concordia in Stützerbach gut etabliert. Für eine große Bilanz sei es zwar noch zu früh, sagt Eigentümerin Susanne Vitale. Schließlich empfängt sie erst seit Oktober vergangenen Jahres Gäste in der ehemaligen Pension „Eintracht“. Doch der Start sei gelungen. „Die anfängliche Neugierwelle war groß, jetzt ist es etwas abgeflaut. Über den Winter kamen nicht so viele Gäste, aber jetzt im Frühjahr ist es wieder in Ordnung“, erzählt sie. Besonders zufrieden blickt sie auf die Feiertage zurück: Über Weihnachten und Silvester war das Haus komplett ausgebucht.