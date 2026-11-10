Eine neue Gesellschaft soll den Tourismus im Thüringer Wald voranbringen. Mehr Schlagkraft, professionelleres Marketing und eine stärkere Vernetzung sind die Ziele. Ob die neue Struktur diese Erwartungen erfüllt, muss sich jedoch erst zeigen. Der Schleusinger Stadtrat glaubt an das Konzept und hat sich während seiner jüngsten Zusammenkunft einstimmig dazu bekannt, Gesellschafterin der Thüringer Tourismus GmbH (TWTG) zu werden.