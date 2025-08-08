Tourismus in Europa Massentourismus: Wenn Urlauber nicht mehr willkommen sind

Aus Sicht von Mieterverbänden, Umweltschützern und anderen Organisationen sind die Folgen gravierend: Wohnungsnot, Umweltverschmutzung, Verkehrschaos, Lärmbelästigung, steigende Preise und die Zerstörung der Natur. Landesweit werden Maßnahmen gegen den Massentourismus geprüft und ergriffen – etwa durch eine deutliche Erhöhung der Übernachtungssteuer, in Barcelona auf bis zu 15 Euro pro Nacht. Damit fließt zwar viel Geld in die Kassen, doch erschwert das auch politische Konsequenz. Barcelona will aber bis Ende 2028 die Vermietung von Ferienwohnungen komplett abschaffen.

Einige Einheimische greifen derweil zu kreativen Protestformen. Auf Mallorca stellten Aktivisten im vorigen Jahr täuschend echte Schilder mit Warnungen vor Quallen, Steinschlag oder Badeverboten auf, um Touristen von Stränden fernzuhalten. In Barcelona drehten Anwohner Wegweiser zu den Bunkern auf dem Turó de la Rovira einfach um, um Besucher gezielt in die Irre zu führen.

Griechenland: Teure Strände wegen Touristen

In Hellas gibt es keine Demonstrationen gegen Touristen, wohl aber Kritik. Super-Destinationen wie die Urlaubsinseln Santorini und Mykonos leiden unter den Kreuzfahrttouristen, die in der Hochsaison täglich zu Tausenden anlanden. Mittlerweile müssen sie 20 Euro Eintritt zahlen. Viel ändern dürfte das kaum – das Geld soll jedoch in Infrastruktur fließen.

Problematisch ist zudem die Preisentwicklung: Mykonos etwa ist mittlerweile so teuer, dass sich dort kaum ein Grieche Urlaub leisten kann. Zudem finden Beschäftigte keinen Wohnraum, weil fast alles an Touristen vermietet wird.

Und schließlich verschwinden unbewirtschaftete Strände: Strandbars und Liegen nehmen vielerorts den letzten freien Platz ein. Dabei sind Strände in Griechenland per Gesetz öffentlich – mindestens die Hälfte der Fläche muss stets für alle zugänglich sein. Mittlerweile wird von den Behörden verstärkt kontrolliert und Verstöße auch geahndet.