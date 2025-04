Die Ankündigung des Weidbergverein-Chefs, dass es im Sommer die letzte Veranstaltung unter Verantwortung des Vereins geben wird, hat gewiss viele in der Region überrascht. Als Grund für den Rückzug hatte Mathias Schmidt unter anderem die mangelnde Unterstützung durch die Stadt und die dadurch eintretende Überforderung der Ehrenamtlichen genannt. Das Fass zum Überlaufen gebracht hatte offenbar die Reduzierung der Stunden des städtischen Mitarbeiters, der auf dem touristisch genutzten Gelände nach dem Rechten sah. Bürgermeister Erik Thürmer erklärte nun, dass der Mitarbeiter auf eigenen Wunsch in den Bauhof der Stadt gewechselt sei Vorher war dieser stets von Ostern bis zum 31. Oktober mit 30 Wochenstunden auf dem Weidberg tätig, bevor die Erlebniswelt in die Winterpause ging. „Dann musste er immer wieder ausscheiden – jetzt hat er eine Festanstellung im Bauhof dieser ungewissen Situation vorgezogen“, so der Bürgermeister. Die Weidberg-Stelle wurde ausgeschrieben, es gab Bewerbungen und auch den Zuschlag an einen neuen Mitarbeiter.