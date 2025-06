Tourismus: Höhere Preise für Kreuzfahrttouristen in Griechenland

Nachhaltiger Tourismus gefragt

Es gehe bei der Gebühr darum, die Gelder in Projekte zu stecken, die nachhaltigem Tourismus zugutekämen. Dazu gehöre unter anderem, Häfen zu modernisieren und die Infrastruktur vor Ort zu verbessern. So sollen Gäste bei ihrem Besuch nicht warten müssen und besser über die Inseln geleitet werden. Auch will die Regierung dafür werben, dass kleinere Kreuzfahrtschiffe zum Einsatz kommen, um die Situation zu entspannen.