Tourismus: Heilbäder sollen Touristen nach Thüringen locken

Erfurt (dpa/th) - Thüringen wirbt bundesweit mit seinen Heilbädern und Kurorten für sich als Tourismusziel. Am Dienstag starte eine Kampagne, die das "Erholen im Grünen Herzen Deutschlands" bekannter machen soll, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Dazu werden unter anderem Online-Anzeigen geschaltet. In den Hauptbahnhöfen in Erfurt und Berlin machen große digitale Plakate auf die insgesamt 18 staatlich anerkannten Kurorte und Heilbäder aufmerksam.