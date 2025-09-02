Tourismus Harzer Schmalspurbahnen vor tiefgreifendem Wandel

Probleme rühren teilweise noch aus den 90er Jahren

Die Harzer Schmalspurbahnen sehen jetzt die Länder Thüringen und vor allem Sachsen-Anhalt am Zug, ein Bekenntnis zu den historischen Bahnen abzugeben. Schon in den vergangenen Jahren hatte allein Sachsen-Anhalt mehrere Millionen Euro zugeschossen, um die Defizite auszugleichen. Die Probleme rühren dabei teilweise Jahrzehnte in die Vergangenheit zurück. Bei Gründung der HSB habe man einen Vertrag mit den Ländern geschlossen, in denen ein fixer Betrag jährlich für die Unterstützung vereinbart worden sei, sagte Müller. Dieser Betrag sei seit den 90er Jahren lange nie angepasst worden. Auch dadurch lasse sich das Investitionsdefizit erklären.

Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) hatte zuletzt erklärt, es brauche ein tragfähiges Konzept, damit die HSB weiter unterstützt werden könnte. Ende September soll es weitere Gespräche zwischen dem Unternehmen und den Ländern geben.

Aufsichtsratschef hoffnungsvoll für Gespräche

"Ich glaube am Ende dann doch, dass man sich zur HSB bekennen wird", ist sich Aufsichtsratschef Balcerowski sicher. Allein touristisch generierten die Bahnen viel Umsatz in der Region. "Das wäre ein erheblich größerer Schaden."

Mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt betreibt die HSB das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Zuletzt fuhren die HSB bei rund einer Million Fahrgästen jährlich ein Millionendefizit ein.