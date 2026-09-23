Tourismus: Felssturz an der Zugspitze beeinträchtigt Ausflüge nicht

Ehrwald (dpa/lby) - Nach dem Felssturz auf der Tiroler Seite der Zugspitze laufen die Bergbahnen in der beliebten Urlaubsregion ohne Beeinträchtigung. Sowohl die Tiroler Zugspitzbahn als auch die etwas weiter südlich gelegene Ehrwalder Almbahn nahmen ihren Betrieb am Mittwoch wie gewohnt auf, wie den Webseiten der beiden Betriebe zu entnehmen ist. In der Gemeinde Ehrwald habe es keine Schäden und keine Auswirkungen gegeben, sagte ein Mitarbeiter des Gemeindeamts.