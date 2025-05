Nicht mehr lange, dann wird Schmiedefeld wieder zum „schönsten Ziel der Welt“. Tausende Läufer mitsamt anfeuernden Verwandten und Bekannten kommen an den Rennsteig, um an Europas größtem Crosslauf teilzunehmen. Und weil nicht jeder in einem der umliegenden Orte zu Hause ist, braucht es am Rennsteiglaufwochenende jede Menge freie Unterkünfte in Schmiedefeld selbst, aber auch in Stützerbach und Frauenwald.