Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen erhöhen zum 1. März erneut ihre Preise. Damit würden die Tarife an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst, teilte das Unternehmen mit. Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) hatten in den vergangenen Jahren teils Millionendefizite in ihren Abschlüssen ausgewiesen.