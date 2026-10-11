Die Nachbargemeinde Kiedrich im Rheingau hat gerade drei neue Wohnmobilstellplätze ausgewiesen und eine moderne Ver- und Entsorgungsstation in Betrieb genommen. Dort kann die Toilettenbox entleert und frisches Wasser getankt werden.

Offizielles Areal verhindert Wildcamping

Von den Campern profitiere direkt die heimische Wirtschaft – "insbesondere die Gastronomie, die Winzerbetriebe sowie der lokale Einzelhandel und Lebensmittelmärkte", erklärt die Gemeinde. Ein offiziell ausgewiesenes Areal verhindere Wildcamping und schützte sensible Naturräume.

"Camping-Touristen lassen erfahrungsgemäß pro Kopf und Tag erhebliche Summen für Verpflegung, Freizeitaktivitäten und Weineinkäufe direkt im Ort", heißt es aus der Ortsverwaltung. "Zudem fungieren zufriedene Camper als Multiplikatoren und Botschafter, die das Image Kiedrichs positiv nach außen tragen."