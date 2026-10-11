Alsfeld/Kiedrich (dpa/lhe) - Das Ehepaar Rolf und Sabine G. aus Hannover ist mit seinem Wohnmobil auf der Durchreise nach Berlin im mittelhessischen Alsfeld gelandet. Auf dem städtischen Stellplatz wird erst mal Kaffee getrunken. "Wir sind gerade angekommen, aber finden es direkt ganz schön", sagt Sabine. "Uns war ein Stellplatz wichtig, der in der Nähe der Stadt ist - denn da wollen wir gleich noch hin." Und Rolf ergänzt: "Bei uns ist der Weg das Ziel." Auf den Platz im Vogelsberg ist das reiselustige Paar über die guten Bewertungen im Internet aufmerksam geworden.