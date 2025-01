Tourismus: Bergbahn ist erneut Markenbotschafter

Besondere Besuchergruppen

Im Pressegespräch verwies Sturm auf weitere Bahn-Highlights in der Region, wie die Dampflok-Erlebniswelt Meiningen als interaktives Technikmuseum oder der vom Verein IGE Werrabahn Eisenach organisierte Rodelblitz, der im 25-jährigen Jubiläumsjahr am 1. und 2. Februar von Eisenach über Schmalkalden nach Arnstadt und am 8. und 9. Februar 2025 von Eisenach über Meiningen nach Arnstadt fahren wird. „In der Summe locken sie Bahn-Fans sowie Hobby- und Profi-Fotografen und damit ganz besondere Besuchergruppen in den Thüringer Wald. Über ihr Hobby entdecken sie die Destination für sich“, sagte Antonia Sturm.