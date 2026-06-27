Wie sich der Thüringer Wald mit allen modernen Mitteln eines Wirtschaftsunternehmens als Reiseziel vermarkten lässt, hiervon handelte die Berichterstattung vom Freitag in der Zeitung. Auf dem Weg zu diesem Ziel hat der Regionalverbund Thüringer Wald – derzeit als Verein organisiert – nun eine Satzungsänderung beschlossen, die die Umwandlung in eine GmbH ermöglicht. Mit 43 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen votierten die Mitglieder am Dienstag dafür, teilte Regionalverbund-Geschäftsführerin Antonia Sturm am Mittwoch in Suhl mit.