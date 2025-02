Leichtigkeit war gestern: Der Tourismus im Freistaat Thüringen hatte es zuletzt schwer, und auch das Beherbergungsgewerbe im Kreis Schmalkalden hatte so seine Last. Im letzten Monat des Jahres 2024 hat es zumindest nicht so schlecht ausgeschaut. Folgt an den Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik, haben die Dezember-Übernachtungen im Vergleich mit dem Vorjahresmonat ein bisschen zugelegt. Das Wachstum liegt bei einem Prozent, die Zahl der Nächtigungen kratzte an der 56 000er-Marke. Damit liegt der Landkreis, einschließlich der kreisfreien Städte nach Einwohnern immerhin der drittgrößte in Thüringen, touristisch auf Rang fünf im Freistaat. Die Landesstatistik berücksichtigt jedoch nur Vermieter mit zehn und mehr Plätzen, sowie Caravanstellplätze aber einer Mindestkapazität. Flössen auch kleinere Betriebe in die Wertung, schaute es möglicherweise anders aus. Unangefochten auf Platz eins liegt die Landeshauptstadt Erfurt mit stolzen 96 000 Übernachtungen vor dem Wartburgkreis (79 000) und dem Kreis Gotha (67 000). Die beiden Landkreise machen einen großen Teil ihres touristischen Geschäftes mit dem Kurbetrieb. Bei Erfurt ist das anders. Auch bei Weimar, mit 61 000 Übernachtungen Vierter in Thüringen.