Tourismus: Auf den Spuren von Luther: Portal fasst Orte zusammen

Eisenach - Wer in Thüringen und Sachsen-Anhalt auf den Spuren von Reformator Martin Luther wandeln möchte, kann dafür ein neues Online-Angebot nutzen. Die kultur-touristische Initiative "Wege zu Luther" fasst nun passend zum Reformationstag am 31. Oktober auf der Webseite www.luther-land.com Informationen zu Luther-Orten, historischen Fakten, Kontaktadressen und Reisetipps zusammen. Im kommenden Jahr wird das Netzwerk einen besonderen Schwerpunkt auf das Gedenken an den Bauernkrieg in Thüringen und Sachsen-Anhalt vor fast 500 Jahren legen.